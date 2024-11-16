«Очнулась голой, а он сидит на мне»: красавица стала любимой жертвой врача

«Мне было 13»
«Американский насильник и педофил», — с таких слов начинается статья в Википедии, посвященная Ларри Нассару. Когда-то уважаемый врач стал живым олицетворением сексуального насилия в спорте.
Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Маккайла Марони стала одной из первых гимнасток, которые не побоялись рассказать о злодеяниях врача сборной США. Их пытались подкупить и деньгами заставить молчать. Но не говорить о том, что снится тебе в кошмарах — нереально. Марони, как и сотни других пострадавших, в итоге выбрала путь жестокой правды. Пусть и той, о которой стыдно говорить и хочется забыть.
По сообщениям СМИ, Марони в декабре 2016 года даже подписала конфиденциальное соглашение с Федерацией гимнастики США на сумму 1,25 миллиона долларов о неразглашении информации о домогательствах. Но не сдержалась.
«Он приставал ко мне с первого дня нашего знакомства. Впервые это произошло, когда я приехала на сборы с национальной командой. Тогда мне было 13 лет. Он сказал, что должен провести медосмотр и в этот же день стал домогаться меня», — вспоминает олимпийская чемпионка.
«Думала, что умру в ту ночь»
Самое ужасное, что все происходившее на протяжении многих лет оставалось абсолютно безнаказанным. Все смотрели на Марони как на девочку с ухмылкой-мемом. Которая стала настолько популярной, что даже президент США Барак Обама сфотографировался со спортсменкой, спародировав ее фирменное выражение лица. Оказалось же, что за всеми победами скрывалась ужасающая по своим масштабам трагедия.
«Я летела с командой в Токио весь день и всю ночь. Доктор дал мне снотворное для полета, а следующее, что я помню — то, что я нахожусь с ним в номере наедине и получаю “лечение”. Я думала, что умру в ту ночь, — писала Марони в социальных сетях. — В тот вечер я была голой, совершенно одна, а он сидел на мне и приставал в течение нескольких часов. Мне было всего 15 лет».
«Мы знаем, что Нассар был монстром, — говорила Марони в одном из интервью. — Я никогда не должна была встречать его. Федерация гимнастики США, университет Мичигана и НОК США смотрели в сторону, чтобы защитить свою репутацию. Их волновали только деньги, медали и больше ничего. Нассар домогался меня сотни раз за все время карьеры».
За маской друга
Среди жертв Нассара были и другие олимпийские чемпионки — Симона Байлз и Эли Райсман. По словам Байлз, ее не покидали мысли о завершении карьеры, но убивать свою мечту из-за врача-педофила она не захотела. «Я не хотела позволить ему отобрать у меня эту радость», — говорила американская гимнастка.
«Доктор Нассар говорил мне, что я получаю необходимое по медицинским показаниям лечение, которое он применял к своим пациентам в течение 30 лет. Этот человек “лечил” меня везде, где только мог найти такую возможность», — признавалась позже Марони.
При этом, как и многие другие маньяки, Нассар всегда был очень общительным и улыбчивым человеком. Про которого сложно даже подумать что-то по-настоящему плохое. Умение втираться в доверие у врача было настолько развитым, что многие спортсменки ему верили. И думали, что получают настоящее лечение. Для кого-то он даже был лучшим другом.
«Я думала, что самой тяжелой вещью будет подготовка к Олимпиаде, — рассказывала еще одна олимпийская чемпионка — Джордин Уибер. — Но на самом деле тяжелее всего то, что я была жертвой Ларри Нассара. Это заставляло меня чувствовать стыд и смущение. Я потратила месяцы на то, чтобы понять, что произошло. Я поняла, как мне прочистили мозги Нассар и федерация».
Цена золота
Почему насильник так долго оставался безнаказанным? Почему ни федерация гимнастики США, ни олимпийские власти не реагировали на тревожные звонки, поступавшие от спортсменок? Ответ прост: они все считали, что это нормальная цена за победы сборной. Именно по этой же причине на своем посту оставался и тренер Джон Геддерт. Который, по сути, покрывал деяния Нассара.
«Конечно, печально видеть такие заголовки, потому что я не могу представить, что должен чувствовать человек, который прошел через это, — отмечала олимпийская чемпионка Алия Мустафина. — Я хотела бы поддержать их (гимнасток), такие вещи не могут быть забыты. Несмотря на то, что случилось с ними, возможно, они помогут предотвратить подобное в будущем».
Телеканал HBO в 2019 году выпустил документальный фильм под названием «Цена золота: скандал в американской гимнастике». В нем достаточно подробно объясняется попустительство спортивных властей. Успехи сборной США на Играх в Лондоне были, по их мнению, достаточной причиной для того, чтобы закрыть глаза на происходившее в кабинете Нассара.
«Ты жалок, если думаешь, что кто-то проявит к тебе сочувствие, — обращалась к врачу во время заседания суда Александра Райсман. — Теперь ты понимаешь, что у женщин, до которых ты так безжалостно домогался столько времени, есть сила, а у тебя — ничего».
В 2018 году университет Мичигана, где работал Нассар, согласился выплатить 500 миллионов долларов более 300 пострадавшим от действий врача. В декабре 2021 года стало известно, что Федерация гимнастики США, олимпийский и паралимпийский комитеты страны заключили мировое соглашение на сумму в 380 миллионов долларов с сотнями жертв сексуального насилия. А в апреле 2024 года Министерство юстиции США объявило, что выплатит компенсации на общую сумму в 138,7 миллиона долларов пострадавшим от действий бывшего врача национальной сборной. Дороговато вышло.
Геддерт в итоге покончил с собой, а Нассару за решеткой приходится несладко. В июле прошлого года он получил несколько ножевых ранений в федеральной тюрьме Флориды, но смог выжить. Так что выйти из тюрьмы он может и достаточно скоро. Но прямой дорогой на кладбище.
Автор: Сергей Смышляев