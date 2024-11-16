«Очнулась голой, а он сидит на мне»: красавица стала любимой жертвой врача

«Я летела с командой в Токио весь день и всю ночь. Доктор дал мне снотворное для полета, а следующее, что я помню — то, что я нахожусь с ним в номере наедине и получаю “лечение”. Я думала, что умру в ту ночь, — писала Марони в социальных сетях. — В тот вечер я была голой, совершенно одна, а он сидел на мне и приставал в течение нескольких часов. Мне было всего 15 лет».