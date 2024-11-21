Гимнастка Крамаренко стала спортсменкой года в России. Но почему она по-прежнему остается жутко невезучей

Гимнастка Лала Крамаренко признана спортсменкой года в России. Об этом было объявлено в ходе церемонии Национальной спортивной премии 2024 в номинации «Гордость России». На награду также претендовали прыгунья в высоту Мария Кочанова и шорт-трекистка Екатерина Алдошкина.
«Это победа не только моя, а всей моей большой команды. Это — хореографы, постановщики, тренеры, врачи. Мои личные тренеры», — сказала Крамаренко.
Также на премии выступила Ирина Винер, которая считает эту награду заслуженной:
«Лала — настоящий герой, она выступала на Играх БРИКС, можно сказать, с порванным коленом. Выиграла три золотые медали. Я счастлива, что она получила эту награду и звание заслуженного мастера спорта, не участвуя в Олимпийских играх, что ей дали такую возможность. Она заслужила. Лала тренировалась здорово, выступала прекрасно».
Этот сезон в российской художественной гимнастике получился необычным. В начале года официально завершили карьеру Дина и Арина Аверины, после чего Крамаренко стала лидером сборной. Всю первую половину спортсменки готовились и отбирались на Игры БРИКС, которые стали самым важным стартом сезона. После этого большинство лидеров прервали тренировки, чтобы восстановиться. Лала за это время сделала операцию на колене, которое ее долго беспокоило.
Понятно, что она пропустила часть турниров из-за этого, не везде могла показать максимум. Даже в Казани ей было сложно выступать, Крамаренко много плакала после выступлений, было видно, что ей сложно справляться с болью и усталостью. Это никак не сказалось на результате, поэтому она заслуженно выиграла Игры БРИКС.
Безусловно, Крамаренко сейчас — сильнейшая гимнастка России. Даже с травмами она не отказывается от сложных элементов, может собрать полноценное упражнение и не потерять в эмоциональности. Она могла бы построить шикарную карьеру на международных соревнованиях, только всегда мешали обстоятельства.
Лала была сильнейшей на юниорском уровне, а во взрослые вышла в момент пандемии коронавируса и перенесенного олимпийского сезона. Тогда уже сборная была укомплектована, сестры Аверины давно выступали на международном уровне, поэтому занять их место было невозможно. Крамаренко отправилась на предолимпийский сбор, но она так и не смогла отправиться в Токио. Арина в тот момент болела ковидом, все силы были брошены на ее восстановление, а Лала просто тренировалась в своем обычном режиме.
Она даже не успела поучаствовать в чемпионате мира, так как Ирина Винер решила дать Авериным шанс на реванш в многоборье, а с третьей гимнасткой в сборной такой возможности бы не было.
Со следующего сезона российских спортсменов отстранили, Лала легче всех перешла на внутренние правила, показывала огромную сложность. Даже после формального разрешения на получение нейтрального статуса Крамаренко осталась в России и продолжила выступления на домашних турнирах.
Олимпиада в Париже могла стать триумфом и главным стартом жизни для Лалы, но обстоятельства всегда были против нее. Внутри страны же ее признали спортсменкой этого года, несмотря на отсутствие этой важной награды. Даже сейчас она не готова завершать карьеру, а готова после восстановления составлять упражнения на новый сезон.
Алена Волкова