Гимнастка Крамаренко стала спортсменкой года в России. Но почему она по-прежнему остается жутко невезучей

Лала была сильнейшей на юниорском уровне, а во взрослые вышла в момент пандемии коронавируса и перенесенного олимпийского сезона. Тогда уже сборная была укомплектована, сестры Аверины давно выступали на международном уровне, поэтому занять их место было невозможно. Крамаренко отправилась на предолимпийский сбор, но она так и не смогла отправиться в Токио. Арина в тот момент болела ковидом, все силы были брошены на ее восстановление, а Лала просто тренировалась в своем обычном режиме.