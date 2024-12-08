Гимнастка-красотка Мельникова зажгла под Аллегрову, но не попала в призы. А у мужчин феерил призер Олимпиады

Традиционно в конце сезона гимнастический клуб «Динамо Москва» проводит международный турнир «Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина». Ранее старт был ежегодным и собирал приличное количество мировых звезд. Однако после сноса легендарного «Олимпийского» кубок ненадолго сдал в масштабе — сначала помешал коронавирус, а затем организаторы поставили в приоритет открытие академии. В 2024-м турнир возродился уже в новом месте.
В Москве не так много гимнастических залов, способных принять крупные старты. Появившийся в прошлом году комплекс «Динамо» на эту роль отлично подошел. Для главных российских турниров зал все-таки будет маловат по вместимости, но для «Кубка Воронина» получилось идеально. Бесплатных билетов в доступ вывели порядка тысячи — они разлетелись за считанные часы. Вполне возможно, что и не всем желающим успело достаться место.
К организации тоже подошли необычно. Болельщикам скучать было некогда: в коридорах арены проводились различные активности с конкурсами и даже тематическим аквагримом, а небольшие паузы заполнялись интерактивами от ведущего.
И все же солд-аут достался не всем. Утренний временной слот отдали девушкам — за звездность в этом составе отвечали олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Обе гимнастки пропустили часть сезона из-за травм, так что московский старт стал для них первым крупным соревнованием после восстановления. Хотя в командном зачете Мельникова и Листунова работали в одном направлении, личное многоборье — вещь индивидуальная и даже в какой-то мере более важная в восприятии.
Полупустые трибуны обидны еще и по другой причины — Ангелина приготовила для столицы особенный сюрприз. На арене «Динамо» чемпионка презентовала новые вольные упражнения под хиты 90-х. Зрители, услышав знакомые мотивы песни «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой, мгновенно зашумели. А когда музыка перешла в творчество Шатунова и «Зверей», восторг продолжился в еще большем размере.
В этот раз трибуна пополнилась редким гостем. Поболеть за подругу пришла экс-гимнастка Елена Еремина. Призер чемпионата мира специально прилетела к Мельниковой в гости из родного Санкт-Петербурга.
«Так удивилась, потому что говорили о солд-ауте, а в реальности зрителей было не так много. Но на самом деле этой поддержки хватило. Спасибо большое всем, кто приходит и поддерживает, потому что это очень важно для спортсмена», — подчеркнула Мельникова.
Но идеальным возвращение гимнасток назвать нельзя. Мельникова допустила срыв в упражнении на брусьях и не везде справилась с приземлениями на любимых вольных. Листунова дважды упала с коварного бревна. В итоговом протоколе они остались на третьей и четвертой позициях, так что личные медали не заработали — по регламенту награждали не более двух спортсменок от страны. Золото и серебро ушли Анне Калмыковой и Людмиле Рощиной, которые постепенно укрепляют позиции в сборной России. Калмыкова в 2024-м уже дважды выиграла многоборье на крупных турнирах — в копилке дебютантки Кубок России и Игры БРИКС.
Мужская часть турнира получилась масштабнее по количеству участников, но не по медийности. Российские топ-звезды пропустили Кубок Воронина по различным причинам — от травм до приоритетов вне спорта. Почти все задействованы в предстоящем финале гимнастической Премьер-Лиги. Так самым ценным гимнастом стал Артур Давтян из Армении, чемпион мира и призер Парижа-2024.
Давтян ожидаемо и забрал личную победу — наша молодежь пока не настолько сильна, чтобы противостоять 32-летнему гимнасту. Подготовка у опытного спортсмена сложилась неидеально: из-за травмы он не мог в полную силу отрабатывать кольца и конь-махи. Впрочем, на помосте Артур все равно выглядел уверенно, как будто это не окончание тяжелейшего олимпийского сезона.
Второй день Кубка пройдет уже в укороченном формате. На помосте вновь сойдутся лучшие на каждом снаряде с учетом ограничений в два человека от страны. А вечером «Динамо» примет финал дебютного сезона Премьер-Лиги.
Анастасия Логинова