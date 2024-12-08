Гимнастка-красотка Мельникова зажгла под Аллегрову, но не попала в призы. А у мужчин феерил призер Олимпиады

Но идеальным возвращение гимнасток назвать нельзя. Мельникова допустила срыв в упражнении на брусьях и не везде справилась с приземлениями на любимых вольных. Листунова дважды упала с коварного бревна. В итоговом протоколе они остались на третьей и четвертой позициях, так что личные медали не заработали — по регламенту награждали не более двух спортсменок от страны. Золото и серебро ушли Анне Калмыковой и Людмиле Рощиной, которые постепенно укрепляют позиции в сборной России. Калмыкова в 2024-м уже дважды выиграла многоборье на крупных турнирах — в копилке дебютантки Кубок России и Игры БРИКС.