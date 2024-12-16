Винер: большинство российских гимнасток согласились получить нейтральный статус

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Большинство спортсменок сборной России по художественной гимнастике согласились на получение нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
«Большинство наших гимнасток согласились получить нейтральный статус. Что касается ближайших стартов, пока сказать не могу. Все зависит от того, кто и как будет их допускать», — сказала Винер.
Ранее Винер сообщила ТАСС, что не исключает участия своих спортсменок в нейтральном статусе на апрельских этапах Кубка мира в Баку и Ташкенте.
Российские гимнастки были лишены возможности выступить на Олимпиаде-2024 из-за особенностей отбора на эти соревнования. После принятого в ноябре Международной федерацией гимнастики решения о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе спортсменки из этих стран для попадания на Олимпиаду должны были успешно выступить на весеннем чемпионате Европы по художественной гимнастике. Однако заявиться на этот старт они не могли из-за запрета континентальной федерации на участие в своих турнирах.