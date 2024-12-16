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Российские гимнасты подали заявки на получение нейтрального статуса

Первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил, что гимнасты подали заявки на получение нейтрального статуса от Международной федерации гимнастики (FIG). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы начали формировать заявки. Списки составлены, они передаются в FIG. По процедуре международная федерация берет до двух месяцев на рассмотрение этого вопроса», — рассказал он. Титов отметил, что в этих списках нет военнослужащих, но могут возникнуть вопросы по представителям ЦСКА и «Динамо».

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер отметила, что большинство ведущих спортсменов согласились получить нейтральный статус. С таким же заявлением выступила старший тренер национальной команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Она добавила, что в этих списках нет олимпийских чемпионов Никиты Нагорного и Артура Далалояна.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024-го. Представители страны отказались подавать заявки для участия в турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.