Российские гимнасты подали заявки на получение нейтрального статуса

«Мы начали формировать заявки. Списки составлены, они передаются в FIG. По процедуре международная федерация берет до двух месяцев на рассмотрение этого вопроса», — рассказал он. Титов отметил, что в этих списках нет военнослужащих, но могут возникнуть вопросы по представителям ЦСКА и «Динамо».