Российские гимнасты подали заявки на получение нейтрального статуса

«Мы начали формировать заявки. Списки составлены, они передаются в FIG. По процедуре международная федерация берет до двух месяцев на рассмотрение этого вопроса», — рассказал он. Титов отметил, что в этих списках нет военнослужащих, но могут возникнуть вопросы по представителям ЦСКА и «Динамо».
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер отметила, что большинство ведущих спортсменов согласились получить нейтральный статус. С таким же заявлением выступила старший тренер национальной команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Она добавила, что в этих списках нет олимпийских чемпионов Никиты Нагорного и Артура Далалояна.
В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024-го. Представители страны отказались подавать заявки для участия в турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.