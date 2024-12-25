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Литвинович: В новом году желаю достигать целей, не терять веру в себя и ценить своих близких

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович прокомментировал свою победу на церемонии вручения Премии Национального олимпийского комитета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Литвинович был признан лучшим спортсменом Беларуси 2024 года, обойдя гребца Евгения Золотого и биатлониста Антона Смольского. В 2024 году Иван выиграл золото Олимпийских игр в Париже, а также победил в общем зачете Кубка мира.

«Честно говоря, до последнего не знал, что будет такое мероприятие. Думал, что собираюсь на новогодний праздник, а оказался вот такой сюрприз. Сегодня собралось много достойных спортсменов, очень приятно победить и забрать эту награду, — отметил Литвинович. — Доволен, что в уходящем году мы вернулись на международную арену, а я защитил свой олимпийский титул. Надеюсь, скоро мы будем выступать на крупнейших стартах уже с национальным флагом. В новом году себе хочу прежде всего пожелать здоровья и обойтись без травм. А белорусам — достигать своих целей, не терять веру в себя и ценить своих близких».