Литвинович: В новом году желаю достигать целей, не терять веру в себя и ценить своих близких

«Честно говоря, до последнего не знал, что будет такое мероприятие. Думал, что собираюсь на новогодний праздник, а оказался вот такой сюрприз. Сегодня собралось много достойных спортсменов, очень приятно победить и забрать эту награду, — отметил Литвинович. — Доволен, что в уходящем году мы вернулись на международную арену, а я защитил свой олимпийский титул. Надеюсь, скоро мы будем выступать на крупнейших стартах уже с национальным флагом. В новом году себе хочу прежде всего пожелать здоровья и обойтись без травм. А белорусам — достигать своих целей, не терять веру в себя и ценить своих близких».