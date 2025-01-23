Гимнастка Аверина объявила об отношениях с фигуристом-чемпионом. Их свел «Ледниковый период»

А вот у Дмитрия опыт насыщеннее. Уже в 17 лет Соловьев женился на Екатерине Лобановой, которая занималась женским одиночным катанием. На тот момент девушке тоже только исполнилось 17 лет. Через четыре года у них появился сын, и Соловьев активно участвовал в его воспитании — и продолжал карьеру в спорте. В какой-то момент в браке возникли трудности, и супруги приняли решение о разводе. Тем не менее фигуристы продолжают поддерживать общение и заботиться об общем ребенке.