Белорусские гимнастки завоевали пять золотых наград на турнире в Испании

В финалах отдельных видов наши девушки завоевали 11 из 12 возможных медалей (4−4−3). В активе Дарьи Веренич два золота (обруч, булавы) и одна бронза, у Анастасии Салос одно золото (лента) и два вторых места, на счету Дарьи Ткачевой одно золото (мяч) и одно третье место. По одному серебру и бронзе выиграла Анна Каменщикова, еще раз на вторую ступень пьедестала поднялась Алина Речкина.