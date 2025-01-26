Белорусские гимнастки завоевали пять золотых наград на турнире в Испании

Соревнования проходили в испанском Пладжа-де-Аро. В турнире сениорок (граций 2009 года рождения и старше) нашу команду представляли пять девушек, также участие в розыгрыше наград приняли спортсменки из Испании, Андорры, Уэльса, Франции и США. В самом престижном виде программы — многоборье — весь пьедестал оказался белорусским: победу одержала Дарья Ткачева (102,783 балла), второй результат показала Анастасия Салос (101,567), тройку призеров замкнула Дарья Веренич (99,483).
В финалах отдельных видов наши девушки завоевали 11 из 12 возможных медалей (4−4−3). В активе Дарьи Веренич два золота (обруч, булавы) и одна бронза, у Анастасии Салос одно золото (лента) и два вторых места, на счету Дарьи Ткачевой одно золото (мяч) и одно третье место. По одному серебру и бронзе выиграла Анна Каменщикова, еще раз на вторую ступень пьедестала поднялась Алина Речкина.