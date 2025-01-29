Врачи погубили карьеру лучшей гимнастки России или помогли ей? Загадка травмы Крамаренко

«Травма была очень непростой, острую боль в колене Лала начала ощущать весной прошлого года, возможно, даже раньше. На Играх БРИКС она победила на морально-волевых, выступая через боль. Что касается самой операции, то решение о её проведении в Москве на правах отца принимал я. Даже ведущие немецкие специалисты, к которым мы обращались, в контексте профессионального спорта посчитали травму очень непростой — давали только 50-процентную вероятность того, что Лала будет выступать на том же уровне. Мы хорошо знаем врача, на его счету много успешных операций, он оперировал моего племянника. А что касается вопроса претензий или компенсаций, то это не в моих правилах — я этого делать в любом случае не собирался и не собираюсь», — объяснил Дмитрий ТАСС.