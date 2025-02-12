«Шок, долго не могла в себя прийти»: чемпионка мира — об отставке Винер

«Это заявление Ирины Александровны было очень неожиданным. Я долго в себя прийти не могла, еще час соображала, приходила в себя и переживала. Это, конечно, шок. Но я очень рада, что Ирина Александровна не уходит в никуда, на заслуженный отдых. Она всю жизнь посвятила художественной гимнастике и могла сказать, что устала, сделала все, что могла. Но мне очень нравится, что она продолжит передавать свой бесценный опыт тренерам, а тренеры — гимнасткам. Соответственно, она продолжит вкладывать все силы для того, чтобы наша художественная гимнастика оставалась лучшей в мире.



Мы вместе начинали еще в Ташкенте, и для меня Ирина Александровна — это целая жизнь. Это глыба, эпоха, как бы пафосно это ни звучало. Она очень многое сделала как для российской художественной гимнастики, так и для мировой. Она изменила художественную гимнастику, показала, какой она должна быть на самом деле. Это великий тренер, гениальный наставник и специалист. Очень жаль, что так сложились обстоятельства», — сказала Батыршина.