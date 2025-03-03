Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Буду разговаривать»: кандидат в президенты МОК приедет в Москву

Ватанабэ: скоро отправлюсь в Москву, буду разговаривать с российскими гимнастами.

Источник: Fabrice Coffrini - Pool/Getty Images

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Международной федерации гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабэ, являющийся кандидатом в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), объявил о намерении приехать в Москву и переговорить с российскими гимнастами.

В понедельник находящийся в Киеве японец по видеосвязи общается с членами Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

«Скоро я отправлюсь в Москву, буду разговаривать с российскими гимнастами. Также поеду в Израиль, Палестину, другие зоны конфликтов. Когда мы говорим о мире, мы должны действовать. Мы создали рабочую группу, и один из членов хотел провести Игры в одной из зон конфликтов, чтобы молодые гимнасты установили дружеские контакты. Это непросто, потребуется время, но мы должны начать. В Москве в 1980-м, в Лос-Анджелесе в 1984-м у нас были бойкоты, на Олимпиаде в Париже были не все страны. Мы не должны закрывать глаза и затыкать уши, но мы должны обсуждать проблемы за столом, как и их решать. Спорт не может остановить войны, но спорт может помочь миру. Нам нужно время, но мы не должны сдаваться», — заявил Ватанабэ.

На летние Олимпийские игры 2024 года в Париже МОК допустил 15 россиян, отказав в праве на участие многим чемпионам и призерам Игр, прошедшим квалификационный отбор. Решением МОК атлеты выступали в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, их награды не отображались в медальной таблице соревнований.

«Система участия нейтральных спортсменов была создана МОК, и я считаю, что это правильное решение», — подчеркнул Ватанабэ, отметив, что «нехорошо наказывать спортсменов, которые не вовлечены в конфликт».