«Буду разговаривать»: кандидат в президенты МОК приедет в Москву

«Скоро я отправлюсь в Москву, буду разговаривать с российскими гимнастами. Также поеду в Израиль, Палестину, другие зоны конфликтов. Когда мы говорим о мире, мы должны действовать. Мы создали рабочую группу, и один из членов хотел провести Игры в одной из зон конфликтов, чтобы молодые гимнасты установили дружеские контакты. Это непросто, потребуется время, но мы должны начать. В Москве в 1980-м, в Лос-Анджелесе в 1984-м у нас были бойкоты, на Олимпиаде в Париже были не все страны. Мы не должны закрывать глаза и затыкать уши, но мы должны обсуждать проблемы за столом, как и их решать. Спорт не может остановить войны, но спорт может помочь миру. Нам нужно время, но мы не должны сдаваться», — заявил Ватанабэ.