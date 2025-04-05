Получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от участия в турнирах FIG

«Все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие нейтральный статус, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики. Причина такого решения — многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам. Федерация гимнастики России уважает и разделяет позицию спортсменов», — говорится в сообщении.
Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что российская сторона будет добиваться от FIG пересмотра ранее вынесенных решений. «Федерация гимнастики России совместно с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта России будет и дальше поддерживать своих спортсменов и защищать их интересы. Добиваться пересмотра правил, по которым специальный комитет FIG выносит дискриминационные решения. Надеюсь, нашу позицию услышат на ближайшем исполкоме FIG, который соберется в начале мая на Мальте», — заявил он.
В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе, при этом участие в командных дисциплинах исключено.
На данный момент 14 членов взрослых сборных России по спортивной гимнастике получили нейтральный статус: Мария Агафонова, Алена Глотова, Злата Осокина, Илья Заика, Даниел Маринов, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Григорий Климентьев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова, Ксения Зеляева, Ранель Сафиуллин и Лейла Васильева. Ранее старший тренер мужской молодежной сборной России по спортивной гимнастике Владимир Кириллов сообщил ТАСС, что ни один из членов команды пока не получил нейтральный статус.
Отказ FIG в предоставлении нейтрального статуса российским гимнастам.
Согласно документам Федерации гимнастики России, которые имеются в распоряжении ТАСС, FIG отказалась предоставлять нейтральный статус некоторым спортсменам из России из-за размещения в социальных сетях поздравительного сообщения с Днем Победы, участия атлетов в гала-концерте ко Дню защитника Отечества, в ходе которого использовалась георгиевская лента и были сделаны фотографии с детьми в военной форме.
Также одной из причин отказа стала подписка у спортсмена на группу в соцсети, где был размещен анонс V Всероссийского антидопингового диктанта, приуроченного ко Дню физкультурника. Эксперты специального комитета FIG приняли цифру V за один из символов СВО.