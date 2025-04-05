Получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от участия в турнирах FIG

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что российская сторона будет добиваться от FIG пересмотра ранее вынесенных решений. «Федерация гимнастики России совместно с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта России будет и дальше поддерживать своих спортсменов и защищать их интересы. Добиваться пересмотра правил, по которым специальный комитет FIG выносит дискриминационные решения. Надеюсь, нашу позицию услышат на ближайшем исполкоме FIG, который соберется в начале мая на Мальте», — заявил он.