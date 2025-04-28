Мельникова баллотируется в депутаты Воронежской гордумы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России», следует из регистрационных данных на официальном портале предварительного голосования политической партии.
Мельникова выдвигается как беспартийный кандидат. Она баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. В ее должности указано, что она спортсмен-инструктор сборной России по спортивной гимнастике.
Ранее 24-летняя Мельникова пропустила Кубок России в Новосибирске, который прошел с 22 по 27 апреля, из-за травмы ноги.
Мельникова, уроженка Воронежа, является обладательницей одной золотой, одной серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира и четыре победы на чемпионатах Европы.