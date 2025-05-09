Легендарный гимнаст Виктор Чукарин: как узник 17 концлагерей выиграл две Олимпиады

После триумфа в Хельсинки все ожидали, что Чукарин завершит карьеру. Но у чемпиона были свои планы. Он твердо решил не останавливаться на достигнутом. Уже в 1954 году он стал трехкратным чемпионом мира. А в 1956 году вновь поехал на Олимпиаду в Мельбурн. Главным соперниками советских спортсменов были японцы во главе с молодым Такаси Оно. За золото в командном первенстве развернулась яростная схватка, но сборная СССР сумела отстоять первое место. В борьбе за абсолютное первенство события развивались еще более драматично. Когда в упражнении на брусьях японец получил оценку 9,85 балла, большинство решило, что победа достанется ему. Для того чтобы превзойти Такакси Оно, Чукарину нужно было набрать не менее 9,55 балла в последнем упражнении. Но проблема была в том, что последними оставались вольные упражнения, составлявшие самую большую сложность для Виктора. Выйдя на ковер, Чукарин отработал без ошибок и на табло высветились заветные 9,55 баллов. Чукарин взял золото в многоборье и на брусьях. К высшим наградам на этой Олимпиаде Виктор добавил серебряную за вольные упражнения и бронзовую за упражнения на коне.