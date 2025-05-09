Легендарный гимнаст Виктор Чукарин: как узник 17 концлагерей выиграл две Олимпиады

Детство, первый наставник
Виктор Чукарин родился 9 ноября 1921 года в селе Красноармейское на юге Донецкой области. Отец мальчика был донским казаком, мать — гречанкой. Вскоре семья перебралась в Мариуполь, там подросший Витя пошел в школу. Один из учителей, Виталий Поликарпович Попович, был увлечен спортивной гимнастикой и прививал любовь к этому виду спорта своим ученикам. Страсть педагога к гимнастике передалась Виктору, хотя поначалу Чукарина больше интересовал футбол. После школы Чукарин поступил в Мариупольский металлургический техникум и там продолжил заниматься спортом. Поняв, что гимнастика — дело всей его жизни, парень перевелся в Киевский техникум физкультуры.
Ушел на войну добровольцем, плен
Когда началась война, Виктор только окончил техникум. 19-летний парень пошел на фронт добровольцем. Чукарин воевал в артиллерийской части 1044-го стрелкового полка 289-й стрелковой дивизии. Но долго воевать Чукарину не пришлось: в бою под Полтавой он был ранен, контужен и взят в плен. Так начались скитания Виктора по концлагерям. Всего Чукарин побывал в 17 лагерях смерти, самым страшным из которых был Бухенвальт. Но даже терпя голод, болезни, катаржный труд, побои и издевательства, Виктор не забывал о своей мечте стать выдающимся гимнастом. Чукарин подсматривал за спортивными занятиями нацистских офицеров, запоминая упражнения (в то время гимнастика была культовым видом спорта в Германии, немецкие спортсмены считались сильнейшими в мире). После падения Берлина фашисты попытались избавиться от доказательств своих зверств, уничтожив свидетелей. Узников лагеря, среди которых был Чукарин, погрузили на баржу с целью затопить ее в море. Однако обреченных спасли, британский сторожевик перехватил судно с пленными.
Возвращение домой, возобновление тренировок
Осенью 1945 года Виктору удалось добраться до дома. Истощенного парня, весившего 40 кг, не узнала мать. Она поверила, что это ее сын, только увидев старый шрам на его голове. Несмотря на ужасную физическую форму, Чукарин решил вернуться к занятиям спортом и даже поступил в Львовский институт физкультуры. Поначалу мышцы не слушались, Виктор не мог подтянуться и пяти раз. Но постепенно силы возвращались. Чукарин решил принять участие в первом послевоенном чемпионате СССР в 1946 году. Его постигло разочарование — только 12 место. Спортсмен не сложил рук и через год становится пятым, а в 1948 году 27-летний Виктор Чукарин впервые становится чемпионом СССР. Спустя год спортсмен завоёвывает звание абсолютного чемпиона страны и сохраняет этот титул ещё в течение двух лет.
Новая цель — Олимпиада
В 1952 году советские спортсмены впервые участвовали в Олимпийских играх. Чукарин не мог пропустить этого события и стал готовиться к Олимпиаде в Хельсинки, хотя на тот момент ему было уже 31 год. Чукарин не подкачал — он стал четырехкратным олимпийским чемпионом, взяв золото в многоборье, на коне и в опорном прыжке, а также взял две серебряные награды на кольцах и брусьях. В командных соревнованиях советские спортсмены тоже стали чемпионами.
Пик карьеры — Олимпиада в Мельбурне
После триумфа в Хельсинки все ожидали, что Чукарин завершит карьеру. Но у чемпиона были свои планы. Он твердо решил не останавливаться на достигнутом. Уже в 1954 году он стал трехкратным чемпионом мира. А в 1956 году вновь поехал на Олимпиаду в Мельбурн. Главным соперниками советских спортсменов были японцы во главе с молодым Такаси Оно. За золото в командном первенстве развернулась яростная схватка, но сборная СССР сумела отстоять первое место. В борьбе за абсолютное первенство события развивались еще более драматично. Когда в упражнении на брусьях японец получил оценку 9,85 балла, большинство решило, что победа достанется ему. Для того чтобы превзойти Такакси Оно, Чукарину нужно было набрать не менее 9,55 балла в последнем упражнении. Но проблема была в том, что последними оставались вольные упражнения, составлявшие самую большую сложность для Виктора. Выйдя на ковер, Чукарин отработал без ошибок и на табло высветились заветные 9,55 баллов. Чукарин взял золото в многоборье и на брусьях. К высшим наградам на этой Олимпиаде Виктор добавил серебряную за вольные упражнения и бронзовую за упражнения на коне.
Ушел непобежденным
После ошеломительной победы в Мельбурне Виктор Чукарин решил завершить карьеру, оставшись непобежденным и имея в своей копилке 11 олимпийских наград: 7 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медаль. За 120 лет истории Олимпиад лишь 17 спортсменов сумели завоевать 7 и больше золотых олимпийских медалей за карьеру. Из отечественных атлетов превзойти Чукарина удалось лишь гимнастке Ларисе Латыниной (9 золотых наград), повторить — гимнастам Борису Шахлину и Николаю Андрианову. После ухода из большого спорта Виктор Иванович работал тренером. Скончался великий гимнаст в 1984 году в возрасте 62 лет.