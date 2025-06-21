50-летняя гимнастка Чусовитина заявила, что нацелена выступить на Олимпиаде-2028

«В день моего рождения меня поздравили с юбилеем все соперницы, друзья. Я была самой счастливой женщиной на свете, потому что получала поздравления от очень многих людей. Мне очень приятно было осознавать, что у меня столько друзей по всему миру. Меня поздравили Татьяна Гуцу и Светлана Богинская, с которыми я выступала еще за сборную Советского Союза. Очень приятно было получить от российских гимнастов и гимнасток, победивших на Олимпиаде в Токио, а также Алексея Немова, Светланы Хоркиной, Елены Шевченко и Елены Замолодчиковой такой классный поздравительный видеоклип. Мне было очень приятно», — призналась Чусовитина.