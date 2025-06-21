50-летняя гимнастка Чусовитина заявила, что нацелена выступить на Олимпиаде-2028

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира 1991 года по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Оксана Чусовитина, отметившая в минувший четверг свое 50-летие, очень хочет выступить на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
В пятницу Чусовитина заняла второе место на этапе Кубка вызова в Ташкенте в опорном прыжке.
«Я совершенно не расстроена тому, что не стала первой на турнире, который проходит в моем родном Ташкенте, — рассказала Чусовитина. — Напротив, я очень рада, что имею возможность выступать для своих болельщиков и продолжаю радовать публику. Места меня мало интересуют сейчас, хотя, конечно, приятно занять второе место и составлять серьезную конкуренцию молодым. Я счастлива, что могу выступать и бороться с ними на равных».
«Моя мечта и цель — выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Этот старт, конечно, находится в моей голове. Но мы люди, времени до Игр очень много. Я буду идти к этой цели шаг за шагом. Может и не получиться, но я попробую и жалеть об этом не буду в любом случае», — добавила гимнастка.
Чусовитина, двукратная чемпионка мира в составе сборной СССР и чемпионка Игр 1992 года в составе Объединенной олимпийской команды, принимала участие в семи подряд Олимпиадах (с 1992 по 2021 год), на Игры-2024 в Париже ей не удалось отобраться.
«Теперь я буду отдыхать, в моей академии гимнастики сейчас проходят вступительные экзамены, поэтому мне нужно заняться всеми организационными вопросами. Не могу сказать пока, когда будет мой следующий старт, мне нужно восстановить все многоборье», — сказала гимнастка.
О праздновании дня рождения
«В день моего рождения меня поздравили с юбилеем все соперницы, друзья. Я была самой счастливой женщиной на свете, потому что получала поздравления от очень многих людей. Мне очень приятно было осознавать, что у меня столько друзей по всему миру. Меня поздравили Татьяна Гуцу и Светлана Богинская, с которыми я выступала еще за сборную Советского Союза. Очень приятно было получить от российских гимнастов и гимнасток, победивших на Олимпиаде в Токио, а также Алексея Немова, Светланы Хоркиной, Елены Шевченко и Елены Замолодчиковой такой классный поздравительный видеоклип. Мне было очень приятно», — призналась Чусовитина.
Чусовитина за свою карьеру выступала за сборные трех стран: Советского Союза, Германии и Узбекистана. В ее активе золото и серебро Олимпийских игр, три золотых, по четыре серебряных и бронзовых награды чемпионатов мира.