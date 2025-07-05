Гимнастка Рощина выиграла в двух видах на Кубке сильнейших

Рощина набрала 13,399 балла в опорном прыжке. Второе место заняла россиянка Анна Калмыкова (13,133 балла). Третий результат показала Елизавета Ус (12,899), а бронзовую медаль получил представительница Белоруссии Ульяна Кузьменкова (12,416). Согласно регламенту, на пьедестал могут попасть не более двух спортсменов от страны.