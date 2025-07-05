Гимнастка Рощина выиграла в двух видах на Кубке сильнейших

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россиянка Людмила Рощина одержала победы в соревнованиях в опорном прыжке и на разновысоких брусьях на Кубке сильнейших по спортивной гимнастике, который проходит в Москве.
Рощина набрала 13,399 балла в опорном прыжке. Второе место заняла россиянка Анна Калмыкова (13,133 балла). Третий результат показала Елизавета Ус (12,899), а бронзовую медаль получил представительница Белоруссии Ульяна Кузьменкова (12,416). Согласно регламенту, на пьедестал могут попасть не более двух спортсменов от страны.
В брусьях Рощина набрала 14,633 балла. Серебро завоевала Екатерина Андреева (14,400). На третью ступень пьедестала встала Кузьменкова (12,733).
Результаты других дисциплин:
мужчины, вольные упражнения: 1. Суринторнта Тикумпорн (Таиланд; 13,933), 2. Александр Карцев (Россия; 13,900), 3. Егор Шарамков (Белоруссия; 13,833); мужчины, конь: 1. Мамикон Хачатрян (Армения; 14,900), 2. Зейнолла Идрисов (Казахстан; 14,566), 3. Гамлет Манукян (Армения; 14,300); мужчины, кольца: 1. Илья Заика (Россия; 13,733), 2. Ахрорхон Темирхонов (Узбекистан; 13,166), 3. Алексей Селезнев (Белоруссия; 12,766).
Кубок сильнейших в Москве завершится 6 июля.