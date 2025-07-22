Мельникова в восторге от дубайского гостеприимства: личные фото красавицы-гимнастки

«Вы представляете, отель сделал мне такое. Они даже на торте гимнастку сделали. Восторг!» — подписала Ангелина фото с тортом.
Несмотря на отпуск, чемпионка не забывает о тренировках, ведь впереди важные соревнования. Однако подготовку омрачила неожиданная новость: организаторы запретили использовать для выступления композицию Ирины Аллегровой «Младший лейтенант». Теперь Ангелине предстоит срочно подобрать новую музыку.
Но рабочие моменты не портят ей настроения — тёплый приём в Дубае, забота отеля и не такое палящее солнце, как в прошлом году, помогают забыть о всех неприятностях.