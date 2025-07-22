Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мельникова в восторге от дубайского гостеприимства: личные фото красавицы-гимнастки

Абсолютная чемпионка мира в личном многоборье гимнастка Ангелина Мельникова 18 июля отметила 25-летие в тёплой атмосфере, а после праздника отправилась отдыхать в солнечный Дубай. Первые мгновения отпуска запомнились ей особенно — отель подготовил для чемпионки трогательный сюрприз.

9

«Вы представляете, отель сделал мне такое. Они даже на торте гимнастку сделали. Восторг!» — подписала Ангелина фото с тортом.

Несмотря на отпуск, чемпионка не забывает о тренировках, ведь впереди важные соревнования. Однако подготовку омрачила неожиданная новость: организаторы запретили использовать для выступления композицию Ирины Аллегровой «Младший лейтенант». Теперь Ангелине предстоит срочно подобрать новую музыку.

Но рабочие моменты не портят ей настроения — тёплый приём в Дубае, забота отеля и не такое палящее солнце, как в прошлом году, помогают забыть о всех неприятностях.