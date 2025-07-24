Итальянского гимнаста ввели в медикаментозную кому после травмы на Универсиаде

Некоторые из вас спрашивали меня о его состоянии. Извините, что не смог ответить раньше без подтверждения. Лоренцо находится в медикаментозной коме после вчерашней операции. Потребуется 10 или более дней, чтобы узнать о его состоянии. Вся семья гимнастов стремится к полному выздоровлению Лоренцо!" — написал Бутчер в социальной сети.