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Итальянского гимнаста ввели в медикаментозную кому после травмы на Универсиаде

Технический координатор Международной федерации гимнастики (FIG) Стив Бутчер сообщил о состоянии итальянского гимнаста Лоренцо Боничелли, неудачно приземлившегося на шею во время соревнований на Универсиаде в Германии.

Источник: РИА "Новости"

"Пожалуйста, держите в своих мыслях и молитвах итальянского гимнаста Лоренцо Боничелли (23 года), который восстанавливается после серьезной травмы шеи, полученной при спуске с колец.

Некоторые из вас спрашивали меня о его состоянии. Извините, что не смог ответить раньше без подтверждения. Лоренцо находится в медикаментозной коме после вчерашней операции. Потребуется 10 или более дней, чтобы узнать о его состоянии. Вся семья гимнастов стремится к полному выздоровлению Лоренцо!" — написал Бутчер в социальной сети.