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Итальянского гимнаста ввели в кому после падения на Универсиаде

Лоренцо Боничелли неудачно упал во время упражнения на кольцах, приземлившись на шею.

Источник: РИА "Новости"

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Итальянский гимнаст Лоренцо Боничелли введен в медикаментозную кому после падения во время выступления на Универсиаде. Об этом сообщил технический координатор Международной федерации гимнастики Стив Бутчер на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В среду 23 летний Боничелли во время командного турнира по спортивной гимнастике неудачно упал во время упражнения на кольцах, приземлившись на шею. Спортсмена унесли на носилках и доставили в ближайшую клинику. Сборная Италии по гимнастике отказалась от дальнейшего участия в турнире.

«Лоренцо находится в медикаментозной коме после операции. Потребуется 10 или более дней, чтобы узнать о его состоянии. Вся гимнастическая семья делает все возможное для полного выздоровления Лоренцо», — написал Бутчер.

Универсиада в Германии завершится 27 июля.