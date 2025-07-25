Итальянского гимнаста ввели в кому после падения на Универсиаде

В среду 23 летний Боничелли во время командного турнира по спортивной гимнастике неудачно упал во время упражнения на кольцах, приземлившись на шею. Спортсмена унесли на носилках и доставили в ближайшую клинику. Сборная Италии по гимнастике отказалась от дальнейшего участия в турнире.