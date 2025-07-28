Российский тренер рассказала о проблемах в общении с Винер

«Она считала, что когда она выходит из зала, то жизнь останавливается, что только она может сделать хорошо и правильно. Наверное, в этом у нас началась не очень дружеская обстановка, хотя для меня она всегда была и есть, останется моим учителем», — заявила Шаталина о Винер, упрекнув ее в недоверии.