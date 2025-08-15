Российские гимнасты отозвали иски в CAS на отказ в предоставлении нейтрального статуса

FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине в 2022 году. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе, при этом участие в командных дисциплинах исключено. 11 июля FIG разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него.