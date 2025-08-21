Горносько победила в многоборье на Кубке сильнейших спортсменов в Москве

Кроме того, национальная сборная Беларуси завоевала серебро в многоборье в групповых упражнениях. В этом же виде программы в младшей возрастной группе лучшая из наших команд стала четвертой. В многоборье у юниорок сильнейшей из белорусок была Кира Бабкевич, показавшая пятый результат.