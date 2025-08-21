Ричмонд
Горносько победила в многоборье на Кубке сильнейших спортсменов в Москве

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алина Горносько стала победительницей соревнований в многоборье на проходящем в Москве Кубке сильнейших спортсменов по художественной гимнастике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Участие в турнире принимают лучшие грации из Беларуси и России. Уверенную победу в многоборье среди сениорок одержала Алина Горносько: лидер нашей команды в сумме за четыре упражнения набрала 121,950 балла, опередив соотечественницу Дарью Веренич на шесть очков. Тройку призеров замкнула россиянка Мария Борисова. Белоруска Дарья Ткачева стала 7-й, Анастасия Салос, Анна Каменщикова, Алина Речкина и Дарья Грохотова расположились на местах с 12-го по 15-е.

Кроме того, национальная сборная Беларуси завоевала серебро в многоборье в групповых упражнениях. В этом же виде программы в младшей возрастной группе лучшая из наших команд стала четвертой. В многоборье у юниорок сильнейшей из белорусок была Кира Бабкевич, показавшая пятый результат.

22 августа грации разыграют медали московского турнира в отдельных видах.