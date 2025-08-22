Белорусские грации выиграли более десятка наград Кубка сильнейших спортсменов

В заключительный день турнира, 22 августа, состоялись финалы в отдельных видах. Три золота из четырех забрала чемпионка в многоборье Алина Горносько, ставшая лучшей в упражнениях с мячом, булавами и лентой. Победу в программе с обручем одержала белоруска Анастасия Салос, которая также выиграла серебро с мячом. По одной медали завоевали Дарья Ткачева (серебро, булавы) и Дарья Веренич (бронза, лента).
В групповых упражнениях с мячами и обручами золото завоевала сборная нашей страны, которая также показала второй результат в композиции с лентами. В соревнованиях юниорок Кира Бабкевич взяла серебро в программе с булавами и бронзу с обручем, а команда Беларуси заняла третье место в групповых упражнениях с обручами.
Накануне белорусские гимнастки завоевали три медали, итоговый результат нашей делегации на Кубке сильнейших спортсменов в Москве составил 15 наград (6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые).