Белорусские грации выиграли более десятка наград Кубка сильнейших спортсменов

В заключительный день турнира, 22 августа, состоялись финалы в отдельных видах. Три золота из четырех забрала чемпионка в многоборье Алина Горносько, ставшая лучшей в упражнениях с мячом, булавами и лентой. Победу в программе с обручем одержала белоруска Анастасия Салос, которая также выиграла серебро с мячом. По одной медали завоевали Дарья Ткачева (серебро, булавы) и Дарья Веренич (бронза, лента).