Белорусские грации выиграли более десятка наград Кубка сильнейших спортсменов

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски выиграли 15 медалей международного турнира по художественной гимнастике в Москве «Кубок сильнейших спортсменов», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В заключительный день турнира, 22 августа, состоялись финалы в отдельных видах. Три золота из четырех забрала чемпионка в многоборье Алина Горносько, ставшая лучшей в упражнениях с мячом, булавами и лентой. Победу в программе с обручем одержала белоруска Анастасия Салос, которая также выиграла серебро с мячом. По одной медали завоевали Дарья Ткачева (серебро, булавы) и Дарья Веренич (бронза, лента).

В групповых упражнениях с мячами и обручами золото завоевала сборная нашей страны, которая также показала второй результат в композиции с лентами. В соревнованиях юниорок Кира Бабкевич взяла серебро в программе с булавами и бронзу с обручем, а команда Беларуси заняла третье место в групповых упражнениях с обручами.

Накануне белорусские гимнастки завоевали три медали, итоговый результат нашей делегации на Кубке сильнейших спортсменов в Москве составил 15 наград (6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые).