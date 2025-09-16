Артур Далалоян избран президентом Федерации спортивной гимнастики города Москвы

«Сейчас проходят важные изменения, которые помогут Федерации спортивной гимнастики Москвы сделать шаг вперёд. Это возможность привлекать новые ресурсы для организации соревнований, модернизации технического оснащения, а также обучения тренеров, специалистов и спортивных менеджеров города Москвы», — заявил вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный.