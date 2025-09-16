Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артур Далалоян избран президентом Федерации спортивной гимнастики города Москвы

Олимпийский чемпион (2020) Артур Далалоян единогласно избран президентом Федерации спортивной гимнастики города Москвы на период с 2025 по 2029 годы.

Источник: Чемпионат.com

Олимпийский чемпион (2020) Артур Далалоян единогласно избран президентом Федерации спортивной гимнастики города Москвы на период с 2025 по 2029 годы. Об этом сообщил официальный сайт Федерации. Ранее организацию возглавлял Александр Лазуткин.

Вице-президентами Федерации были избраны Владимир Оленников и Анна Крюкова. В обновлённый состав наблюдательного совета вошли Александр Лазуткин, Алексей Немов, Светлана Хоркина и Антон Голоцуцков.

«Сейчас проходят важные изменения, которые помогут Федерации спортивной гимнастики Москвы сделать шаг вперёд. Это возможность привлекать новые ресурсы для организации соревнований, модернизации технического оснащения, а также обучения тренеров, специалистов и спортивных менеджеров города Москвы», — заявил вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный.

Далалояну 29 лет. Он является победителем Олимпиады в Токио (2020) в командном первенстве, трёхкратным чемпионом мира (2018, 2018, 2019), пятикратным чемпионом Европы.