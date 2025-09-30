Ричмонд
Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Сириусе

В Сириусе 30 сентября начнется чемпионат России по спортивной гимнастике.

СИРИУС, 30 сен — РИА Новости. Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет на федеральной территории Сириус с 30 сентября по 4 октября.

Национальный турнир соберёт свыше ста сильнейших гимнастов и гимнасток. На турнире разыграют 14 комплектов медалей в командных соревнованиях, многоборье, а также в финалах в отдельных видах. По его результатам также будут выбраны кандидаты в национальную сборную команду.

Среди участников заявлены олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, а также лидеры сборной и многократные чемпионы России: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Владислав Поляшов, Даниел Маринов, Даниил Новиков, Мухаммаджон Якубов, Давид Белявский, Сергей Найдин и другие.

Национальный турнир состоится в спортивном комплексе «Сириус Арена». Вход на этапы соревнований свободный, однако необходима предварительная регистрация. Организаторами чемпионата выступили министерство спорта России и Федерация гимнастики России.