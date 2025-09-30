Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Сириусе

Национальный турнир соберёт свыше ста сильнейших гимнастов и гимнасток. На турнире разыграют 14 комплектов медалей в командных соревнованиях, многоборье, а также в финалах в отдельных видах. По его результатам также будут выбраны кандидаты в национальную сборную команду.