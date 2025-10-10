Международная федерация гимнастики подтвердила заявки россиян на ЧМ

Международная федерация гимнастики в конце сентября сформировала список из гимнастов, которых национальные федерации заявили на чемпионат мира. Согласно документу участвовать в ЧМ-2025 планируют 452 спортсмена, однако до последнего времени были опубликованы фамилии только 442 из них, включая 4 белорусов, которые, как и россияне, могут выступать только в нейтральном статусе.