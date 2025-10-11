Российские гимнасты на ЧМ выступят под светло-голубым флагом

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии будут выступать под светло-голубым флагом нейтральных атлетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации гимнастики (FIG).