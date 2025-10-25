У россиян еще одна медаль на ЧМ по спортивной гимнастике. Напоследок Маринов взял бронзу на брусьях

Российский гимнаст Даниел Маринов стал бронзовым призером чемпионата мира-2025 в упражнении на брусьях. За свое выступление он получил 14,466 балла, что обеспечило ему медаль.
Это уже четвертая награда для российских спортсменов на турнире в Индонезии, где они выступают в нейтральном статусе впервые после четырехлетнего перерыва. Ранее Ангелина Мельникова взяла золото в многоборье 55,066 балла и за опорный прыжок (14,466), а также серебро на разновысоких брусьях (14,500). Для нашей мужской сборной бронза Даниела стала первой медалью в Джакарте. И последней — учитывая, что в субботу турнир завершился.
Маринов впервые на международном уровне
Чемпионат мира, который проходит в Джакарте с 19 по 25 октября, стал первым международным турниром для 20-летнего Даниела Маринова. Спортсмен, несмотря на длительный перерыв в нынешнем сезоне из-за травмы, отлично начал — отобрался в финалы трех отдельных видов: параллельные брусья, опорный прыжок и перекладина. В квалификации многоборья занял четвертое место с результатом 81,932 балла, но в финале ошибся на перекладине и стал лишь седьмым (80,766).
«Делаю первый элемент “Касина”, отпускаю руки, мгновение и… падение. Не могу поверить, что я упал. Не могу осознать то, что я не сделал любимый снаряд. А очень хотел, очень. Я был очень расстроен. Все яркие эмоции, которыми я наполнялся после каждого снаряда, в миг потухли», — написал Маринов в соцсетях.
Также спортсмен успел пожаловаться и на судейство.
«Вот опорный прыжок, мы с Даики Хасимото прыгаем совершенно одинаково. Все сказали, что мы прыгнули абсолютно одинаковый прыжок и показали одинаковое приземление, но почему-то у него исполнение 9,266 балла, а у меня ровно 9,1 балла, то есть разница полторы десятых», — рассказал он в эфире «Матч ТВ».
Маринов посчитал, что его засудили и на брусьях: «Ни одного шага не делал, ни одной помарки, соскок не в доскок. Но выходит делать Чжан Бохэн — здесь подсел, здесь шагнул, там его загнуло, соскок — плечи низко, неконтролируемое приземление. Мне ставят за исполнение 8,8 балла, ему — 8,733».
К тому же кольца, по словам спортсмена, он выполнил точно так же, как и в день квалификации, однако в финале оценку почему-то поставили ниже — куда-то потерялись 0,25 балла.
Финалы в отдельных видах
В субботу все получилось на брусьях — уверенное третье место. Выше Маринова (14,466 балла) оказались лишь шестикратный чемпион мира, победитель двух Олимпийских игр на этом снаряде 27-летний китаец Цзоу Цзинъюань (15,300), а также японец Томохару Цуногаи (14,500).
За опорный прыжок Маринов набрал 14,150 балла и занял седьмое место, уступив одну позицию сокоманднику Мухаммаджону Якубову (14,183). В финале на перекладине россиянин восьмой — 12,566 балла.
Таким образом, наши спортсмены завершили выступления на чемпионате мира в Джакарте. Награды в нашу копилку ожидаемо принесли лидеры сборной Ангелина Мельникова и Даниел Маринов. Оба испытывали некоторые проблемы со здоровьем, но в итоге справились. Конечно, теоретически можно было рассчитывать на большее. Например, не оправдались надежды на Илью Заику на кольцах. Однако с учетом длительного отсутствия на международной арене можно сказать, что все сложилось очень неплохо.
Четыре медали (в том числе две золотых) — это четвертое место в командном зачете. Выше только сборные Китая, Японии и США. Пусть в послеолимпийском сезоне многие привезли в Индонезию не самые оптимальные составы, но можно сказать, что Россия успешно вернулась в мировую спортивную гимнастику, хоть и в нейтральном статусе. В любом случае мы остаемся конкурентоспособной командой, с которой должны считаться все лидеры.
Автор: Максим Слекишин