У россиян еще одна медаль на ЧМ по спортивной гимнастике. Напоследок Маринов взял бронзу на брусьях

Таким образом, наши спортсмены завершили выступления на чемпионате мира в Джакарте. Награды в нашу копилку ожидаемо принесли лидеры сборной Ангелина Мельникова и Даниел Маринов. Оба испытывали некоторые проблемы со здоровьем, но в итоге справились. Конечно, теоретически можно было рассчитывать на большее. Например, не оправдались надежды на Илью Заику на кольцах. Однако с учетом длительного отсутствия на международной арене можно сказать, что все сложилось очень неплохо.