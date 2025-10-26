Ричмонд
Жуков назвал блестящим выступление российских гимнастов на ЧМ

Первый заместитель председателя Госдумы, бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков оценил выступление российских гимнастов на чемпионате мира.

Первый заместитель председателя Госдумы, бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков оценил выступление российских гимнастов на чемпионате мира.

«Блестящее выступление наших гимнастов! После такой паузы завоевать две золотые медали, одно “серебро” и “бронзу” — это подвиг. Наверное, для МОК этот чемпионат мира станет звонком.

Но они не делают каких-либо шагов. Очевидный пример — лыжные гонки, в фигурном катании всего лишь два спортсмена будут на Олимпийских играх. Сигнал для МОК будет, но решения нет", — сказал Жуков Metaratings.ru.

Российские гимнасты выиграли четыре медали на первенстве мира в Джакарте (Индонезия).

Ангелина Мельникова завоевала золотые медали в личном многоборье и в опорном прыжке, а также взяла «серебро» в упражнениях на брусьях.

Даниел Маринов получил бронзовую медаль в упражнениях на брусьях. Россияне участвовали на чемпионате мира в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
