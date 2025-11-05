Россияне выступят на ЧМ по прыжкам на батуте после четырехлетнего перерыва

Среди российских участников ЧМ-2025 можно выделить Анжелу Бладцеву, которая уже имеет олимпийский опыт. Год назад она на Олимпиаде в Париже стала пятой. Тогда Бладцева была обладательницей Кубка мира и одной из фавориток турнира. До пьедестала ей не удалось добраться из-за того, что она не стала усложнять свою программу.