Россияне выступят на ЧМ по прыжкам на батуте после четырехлетнего перерыва

Участие сборной России стало возможным благодаря решению Международной федерации гимнастики (FIG), которая разрешила россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе. Россияне уже выступили на другом крупном мировом форуме — в октябре на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Героиней того турнира стала Ангелина Мельникова — вернувшаяся олимпийская чемпионка Токио выиграла золото в многоборье и опорном прыжке.
Среди российских участников ЧМ-2025 можно выделить Анжелу Бладцеву, которая уже имеет олимпийский опыт. Год назад она на Олимпиаде в Париже стала пятой. Тогда Бладцева была обладательницей Кубка мира и одной из фавориток турнира. До пьедестала ей не удалось добраться из-за того, что она не стала усложнять свою программу.
Визовые проблемы ослабили команду
Уже ближе к началу турнира отечественная команда столкнулась с проблемами, связанными с въездом в Испанию. 10 из 25 спортсменов не получили визы. В турнире не примут участия российские команды в двойном мини-трампе и акробатической дорожке.
«В командном мини-трампе у мужчин из четырех ребят на чемпионат мира смогли приехать только двое, поэтому в этой дисциплине мы не представлены. Так же и у женщин — из четырех человек только Галина Бегим добралась до Испании, а остальным троим не успели оформить ни нейтральный статус, ни визы», — рассказал ТАСС главный тренер сборной России Алексей Рыжков.
В прыжках на акробатической дорожке из четырех мужчин допуск оказался только у Сергея Финиченко, у женщин из четырех человек допустили только двоих — Александру Лямину и Арину Каляндру. Причем в двойном мини-трампе и акробатической дорожке отечественные команды претендовали на призовые места.
На предыдущем чемпионате мира в 2021 году в Баку, где россияне выступали в последний раз, они заняли первое общекомандное место с 5 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми наградами. Вторыми тогда были китайцы (2−2−0), третьими — представители Великобритании (2−1−2).