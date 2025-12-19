Гимнастка Мельникова планирует выступить на клубном чемпионате Италии

15 ноября Мельникова выступила в немецкой Бундеслиге за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Команда с россиянкой в составе заняла тогда первое место, а сама Мельникова получила по итогам тура золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований. Однако на финал Бундеслиги, который проходил в конце ноября, имеющая нейтральный статус российская гимнастка не была приглашена организаторами из политических соображений.