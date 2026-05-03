Команда из академии Кабаевой взяла бронзу, борясь с лучшими в Европе. Как это было

В Баку завершился Кубок Европы по художественной гимнастике. Обычно в последний день проходят финалы в отдельных видах, но здесь совершенно другой формат соревнований. Сениорки в индивидуальной программе и групповых упражнениях приняли участие в кросс-баттле. Каждая гимнастка по итогам квалификации получает своего оппонента, они делают упражнения с одинаковым предметом, а кто получил больше баллов — продвигается дальше.
Мария Борисова в финальный день выступила только с одним видом, так как остановилась на ⅛. Ей не повезло в жеребьевке — в первом туре она выступала с мячом, который на данный момент является самым неуверенным видом у этой гимнастки. Мария прошла свое упражнение без грубых ошибок, но почти все ловли были в две руки, что очень упрощает элементы, были не самые точные риски. Россиянка боролась и подстраивалась, но это сильно сказалось на оценке. С 26,550 балла она уступила своей оппонентке Даниэле Муниц из Израиля, которая набрала 27,600. На первом этапе для Борисовой кросс-баттлы завершились.
Арина Ковшова смогла дойти до четвертьфинала. В мяче она боролась с опытной венгеркой Фанни Пигницки. Арина очень уверенно начала свое упражнение, делала все четко и только на одном из последних рисков заметно подстроилась, чтобы не потерять. У нее изначально достаточно сложная и насыщенная программа, поэтому при чистом исполнении Ковшова набрала 28,600 балла. В этот момент Фанни в самом начале допустила дорогую потерю на риске еще и за пределы площадки.
В четвертьфинале у Арины был очень серьезная оппонентка — итальянка София Раффаэли. Эта была очень напряженная борьба, обе гимнастки выступили очень ярко и мощно, намного качественнее, чем в квалификации. София сделала все без потерь, на свой максимум, а Арина усложнила ловли. В итоге разница совсем небольшая — 29,050 балла у Ковшовой против 29,500 у Раффаэли.
Победительницей кросс-баттла неожиданно стала Даниэла Муниц из Израиля. Все изначально ставили на украинку Таисию Онофрийчук, но все свои виды она проходила не очень уверенно и здесь ей банально повезло с сеткой из-за лидерства в квалификации. Даниэла же показала свой максимум, и единственная прошла все четыре вида без ошибок или неточностей, поэтому заслуженно взяла золото.
Также кросс-баттл прошел и у групповых упражнений, где команда «Небесной грации» завоевала бронзу. У этого вида есть только полуфинал и финал. Сначала россиянки выступили с пятью мячами против команды Италии. Наши групповички выступили намного лучше и увереннее, чем в квалификации, без потерь, благодаря чему набрали 25,750 балла. Итальянки же допустили потерю, поэтому выбыли.
В финале команда «Небесной грации» встретилась со сборными Болгарии и Израиля и уступила обеим. Спортсменки выступили также без потерь, но в начале был небольшой рассинхрон и суета, а ко второй половине они собрались, и программа стала выглядеть ярче. Даже с более заметными ошибками другие команды оказались сильнее, а с 26,800 балла россиянки оказались на 3-м месте. Это меньше, чем они получили в квалификации, был подан протест, который в итоге отклонили.
Алена Волкова