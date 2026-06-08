«Я почти умерла, и это не входило в мои планы на неделю». Гимнастка Байлз рассказала о проблемах со здоровьем

Семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз рассказала в социальных сетях о серьезных проблемах со здоровьем. По словам американской гимнастки, она была близка к смерти, но теперь ее состояние стабильно.
«Рано или поздно я все объясню»
29-летняя спортсменка начала свое обращение к фанатам с того, что не любит рассказывать о личных переживаниях в социальных сетях. Однако этот случай стал особенным.
«Обычно я не делюсь подобными вещами, так как ценю частную жизнь в наше время. Но я почти умерла, и это не входило в мои планы на неделю», — иронично написала Байлз.
Также Симона выложила несколько фотографий из больницы. К одной из них она подкрепила скриншот показателя пульса, зафиксировавший 126 ударов в минуту. Неизвестно, стали ли проблемы с сердцем причиной госпитализации гимнастки. Сама она раскрывать подробности своего недуга в ближайшее время не планирует.
«Всю эту неделю я соблюдала постельный режим. Рано или поздно я все объясню, но хочу сказать огромное спасибо близким, которые звонили, интересовались моим состоянием, навещали меня или присылали цветы», — написала Симона.
Американка не в первый раз говорит о своих недомоганиях. Она уже жаловалась на свое состояние после Игр-2024.
«Я вернулась в Олимпийскую деревню, поднялась на лифте, и мое тело буквально отказало. Я проболела 10 дней. А на днях мы с друзьями бегали наперегонки в саду — и потом три дня мучилась от боли», — рассказывала она в интервью L'Equipe.
Кроме того, у Байлз имеются трудности и с ментальным здоровьем. Наиболее ярко это проявилось во время Олимпиады-2020 в Токио, когда Симона снялась практически со всех финалов, кроме упражнений на бревне.
Согласно неофициальным данным, психические сложности возникли у чемпионки из-за японских законов, запрещающих перемещение через границу некоторых лекарственных препаратов.
Благодаря хакерам стало известно, что у Симоны есть терапевтическое исключение на стероид DHEA, который используется для лечения синдрома дефицита внимания — этой болезнью Байлз якобы страдает с детства.
Пора заканчивать?
Несмотря на все трудности, американка — одна из величайших гимнасток в истории. В ее коллекции семь наград высшей пробы на Олимпиадах (четыре в Рио-2016 и три в Париже-2024). Кроме того, есть две серебряные медали и столько же бронзовых.
Симона 23 раза становилась лучшей на чемпионатах мира (абсолютный рекорд в истории мировых первенств). Суммарно на ЧМ и ОИ Байлз завоевала 41 медаль, что делает ее самой титулованной гимнасткой за всю историю среди мужчин и женщин на двух крупнейших соревнованиях в своем виде спорта.
Возможно, она даже улучшит это достижение. Американка еще официально не объявляла о завершении карьеры, но предполагала, что не поедет на Игры-2028 из-за возраста.
«Вы скажете мне: перспективы Игр в Лос-Анджелесе восхитительны. Я буду там, но на снарядах или на трибунах — я еще не решила. 2028 год кажется таким далеким, а мое тело стареет», — говорила она L'Equipe.
Похоже, теперь вероятность завершения карьеры кратно возросла.
Автор: Максим Клементьев