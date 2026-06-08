«Я почти умерла, и это не входило в мои планы на неделю». Гимнастка Байлз рассказала о проблемах со здоровьем

Несмотря на все трудности, американка — одна из величайших гимнасток в истории. В ее коллекции семь наград высшей пробы на Олимпиадах (четыре в Рио-2016 и три в Париже-2024). Кроме того, есть две серебряные медали и столько же бронзовых.