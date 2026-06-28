Батутисты на этапе КМ в Швейцарии впервые с 2022 года выступили с флагом РФ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские прыгуны на батуте на этапе Кубка мира в Швейцарии выступали с флагом своей страны впервые за четыре с лишним года. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Алексей Рыжков.
Этап Кубка мира проходил в Арозе с 26 по 27 июня. Сборная России завоевала на этом турнире две золотые и одну серебряную награду. Главной героиней соревнований стала Анжела Бладцева, которая сначала выиграла золото в личном первенстве, а затем стала первой в синхронных прыжках вместе с другой россиянкой Софией Аляевой. В мужских синхронных прыжках второе место заняли Федор Сорокин и Данила Касимов.
«Команда в целом справилась со стоявшими перед ней задачами, хотя, конечно, были небольшие недочеты, особенно в выступлениях мужчин, — рассказал Рыжков. — В то же время хочу заметить, что все боролись, сумели проявить характер. Выделять кого-то по отдельности не хочу, команда в Швейцарии работала как единый организм, это касается и тренерского состава российской сборной. Было очень приятно впервые за много лет слышать гимн России в честь своих побед и видеть, как поднимается наш флаг».
Последний раз российские прыгуны на батуте выступали с флагом и гимном своей страны на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики в феврале 2022 года, когда в Баку проходил этап Кубка мира.
«Сегодня мы перемещаемся в Португалию, где будет день отдыха, посвятим его физической и психологической разгрузке. А потом уже начнем готовиться к следующему этапу Кубка мира, где каждый спортсмен будет реализовывать стоящие перед ним задачи», — добавил главный тренер. С 4 по 5 июля сильнейших батутистов мира будет принимать Коимбра.
«Особые слова благодарности хочется сказать президенту Федерации гимнастики России Олегу Валентиновичу Белозерову, мы ощущаем постоянно его поддержку», — заключил Рыжков.