Батутисты на этапе КМ в Швейцарии впервые с 2022 года выступили с флагом РФ

«Команда в целом справилась со стоявшими перед ней задачами, хотя, конечно, были небольшие недочеты, особенно в выступлениях мужчин, — рассказал Рыжков. — В то же время хочу заметить, что все боролись, сумели проявить характер. Выделять кого-то по отдельности не хочу, команда в Швейцарии работала как единый организм, это касается и тренерского состава российской сборной. Было очень приятно впервые за много лет слышать гимн России в честь своих побед и видеть, как поднимается наш флаг».