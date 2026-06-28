Европейская гимнастика устроила бунт против России. Германия не хочет видеть наш флаг у себя на чемпионате мира

Уже завтра пройдет генеральная ассамблея Европейской гимнастики. Среди прочего на нем будет обсуждаться возвращение флага и гимна сборным России и Белоруссии. Из-за того, что это решение World Gymnastics было принято за несколько дней до чемпионата Европы по художественной гимнастике, детально обсудить вопрос не успели. Теперь же все противники этой идеи делают все, чтобы вернуть нейтральный статус.
Сначала федерация Украины опубликовала сразу несколько писем, где возмутилась решением и призвала проголосовать против. Но буквально за сутки до заседания на Реддите появился еще один документ от Германии. Все это приурочено к тому, что во Франкфурте-на-Майне в августе пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике.
В самом письме идет запрос о созыве внеочередного конгресса. В числе прочего в нем говорится:
«На голосование внеочередного конгресса выносится следующее предложение:
Все гимнасты/спортсмены и команды из BLR/RUS допускаются к участию во всех официальных мероприятиях Европейской гимнастики.
Однако во время мероприятий должны соблюдаться следующие правила:
Флаги и эмблемы Российской Федерации или Республики Беларусь (как действующие, так и исторические) не могут подниматься или демонстрироваться ни на одном официальном объекте или территории, контролируемой Европейской гимнастикой и/или организатором спортивного мероприятия.
В случаях, когда использование флага необходимо для идентификации гимнастов/спортсменов или судей (например, на церемониях, протокольных мероприятиях, на объектах, на ТВ/медиа-экранах), должен использоваться флаг, определяемый исполнительным комитетом, который не соответствует ни одному из флагов, существующих в настоящее время или существовавших в прошлом.
Если требуется эмблема/логотип, следует использовать аббревиатуру AIN (индивидуальные нейтральные спортсмены).
Государственные гимны России и Беларуси (или любой гимн, связанный с Российской Федерацией или Республикой Беларусь) не должны исполняться или петься ни в какой момент проведения мероприятия на любом официальном объекте или любой другой территории, контролируемой Европейской гимнастикой и/или организатором спортивного мероприятия.
Для представления спортсменов RUS/BLR на официальных церемониях (открытие или закрытие, протокол, церемония награждения
Данное предложение будет направлено для сведения всем национальным федерациям, являющимся членами Европейской гимнастики».
Изначально данный документ был опубликован на анонимном аккаунте, что ставило под вопрос его подлинность. Пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн в комментарии Sport24 подтвердил подлинность информации.
«Появилась информация, что Федерация гимнастики Германии инициировала обращение в European Gymnastics с предложением лишить Россию и Белоруссию права выступать с национальными флагами и гимнами, сохранив для спортсменов возможность участия только в нейтральном статусе. Можете подтвердить, что такое обращение действительно было направлено?» — уточнил у пресс-секретаря Федерации гимнастики Германии корреспондент Sport24 Владислав Шапиро.
Помимо федерации Германии, письмо подписали еще представители Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии.
Понятно, что все это сделано для того, чтобы внести тотальный раскол в завтрашнее заседание. Сначала письма от федерации Украины, недавний инцидент в Румынии, где мэр города запретил символику России и Белоруссии, а теперь и этот документ от организаторов главного турнира сезона. Для наших гимнасток участие в чемпионате мира необходимо, так как он является одним из отборочных на Олимпийские игры 2028. Не ехать на него нельзя, но и выступать в нейтральном статусе после успешного чемпионата Европы не очень хочется.
Алена Волкова