Европейская гимнастика устроила бунт против России. Германия не хочет видеть наш флаг у себя на чемпионате мира

Понятно, что все это сделано для того, чтобы внести тотальный раскол в завтрашнее заседание. Сначала письма от федерации Украины, недавний инцидент в Румынии, где мэр города запретил символику России и Белоруссии, а теперь и этот документ от организаторов главного турнира сезона. Для наших гимнасток участие в чемпионате мира необходимо, так как он является одним из отборочных на Олимпийские игры 2028. Не ехать на него нельзя, но и выступать в нейтральном статусе после успешного чемпионата Европы не очень хочется.