European Gymnastics под давлением Украины отложил утверждение возвращения флага и гимна российским спортсменам

Это произошло из-за активных действий Украинской федерации гимнастики (УФГ), о чем она сообщила на своем сайте. Ассамблея должна была пройти 29 июня.
"Сегодняшняя внеочередная Генеральная Ассамблея European Gymnastics была официально перенесена. Этот шаг стал прямым результатом активных, системных правовых и дипломатических действий Украинской федерации гимнастики (УФГ), которая накануне разослала всем членам союза подробное правовое обоснование недопустимости ратификации решения исполкома European Gymnastics.
Нам удалось поставить под сомнение возможность исполнения решения World Gymnastics о применении символики России и Белоруссии на территории Европы. Отдельно подчеркиваем: в связи с переносом Ассамблеи ратификации не произошло, поэтому решение исполкома European Gymnastics на данный момент не имеет никакой юридической силы и легитимности.
Аргументы Украины о грубом нарушении принципа абсолютного нейтралитета МОК и угрозе общественному порядку европейских стран заставили European Gymnastics остановить поспешное голосование. Украинская федерация гимнастики подчеркивает: это лишь первая важная победа, но борьба продолжается. Мы продолжим бескомпромиссное давление в юридической, международной и медийной плоскостях, включая рассмотрение нашей апелляции в Международном спортивном арбитраже (CAS).
Наша цель остается непоколебимой — полностью не допустить использования национальных символов России и Белоруссии на любых спортивных аренах", — говорится в заявлении.
18 мая Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) вернула российским гимнастам флаг и гимн на международных турнирах. Через 6 дней исполком European Gymnastics принял решение о полноценном допуске россиян.