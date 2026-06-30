Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

European Gymnastics под давлением Украины отложил утверждение возвращения флага и гимна российским спортсменам

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) перенес внеочередную Генеральную ассамблею, на которой должна была состояться ратификация решения исполкома организации о снятии всех санкций с российских и белорусских спортсменов.

Источник: Без источника

Это произошло из-за активных действий Украинской федерации гимнастики (УФГ), о чем она сообщила на своем сайте. Ассамблея должна была пройти 29 июня.

"Сегодняшняя внеочередная Генеральная Ассамблея European Gymnastics была официально перенесена. Этот шаг стал прямым результатом активных, системных правовых и дипломатических действий Украинской федерации гимнастики (УФГ), которая накануне разослала всем членам союза подробное правовое обоснование недопустимости ратификации решения исполкома European Gymnastics.

Нам удалось поставить под сомнение возможность исполнения решения World Gymnastics о применении символики России и Белоруссии на территории Европы. Отдельно подчеркиваем: в связи с переносом Ассамблеи ратификации не произошло, поэтому решение исполкома European Gymnastics на данный момент не имеет никакой юридической силы и легитимности.

Аргументы Украины о грубом нарушении принципа абсолютного нейтралитета МОК и угрозе общественному порядку европейских стран заставили European Gymnastics остановить поспешное голосование. Украинская федерация гимнастики подчеркивает: это лишь первая важная победа, но борьба продолжается. Мы продолжим бескомпромиссное давление в юридической, международной и медийной плоскостях, включая рассмотрение нашей апелляции в Международном спортивном арбитраже (CAS).

Наша цель остается непоколебимой — полностью не допустить использования национальных символов России и Белоруссии на любых спортивных аренах", — говорится в заявлении.

18 мая Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) вернула российским гимнастам флаг и гимн на международных турнирах. Через 6 дней исполком European Gymnastics принял решение о полноценном допуске россиян.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше