«Прощать не за что»: сестры Аверины расставили точки на i в конфликте с Кошкиными

В недавнем интервью у Евгении Медведевой сестры Аверины впервые подробно и окончательно высказались о конфликте, произошедшем на съемках шоу «Сокровища императора».
Суть конфликта
Скандал разгорелся в 3-м сезоне шоу, съемки которого проходили в Китае в конце 2025 года. Поводом стала фраза мамы Яны Кошкиной, Марго, которая с пустого места на одном из общих обсуждений испытаний с сарказмом поинтересовалась у Авериных: «Какие места на Олимпийских играх вы заняли? Второе и четвертое?». Все из-за того, что маме актрисы не понравилось, что спортсменок представляют как чемпионок.
Для сестер, для которых тема Олимпиады в Токио-2020 является глубокой травмой из-за несправедливого судейства, эти слова стали ударом ниже пояса. Сами гимнастки не просили ведущих называть их «олимпийскими чемпионками» — это была народная поддержка после скандальных судейских решений. Но Кошкины восприняли эту формулировку буквально и решили указать сестрам на их место.
Неожиданность и первая реакция
В интервью Медведевой сестры признались, что такие слова стали для них неожиданными.
«Мы с Диной впали в ступор. Что происходит? На нас сейчас наезжают? Непонятно было», — вспоминала Арина.
Дина в тот момент сдерживала сестру, не давая ей сорваться на провокацию. Спортсменки не ожидали такого поворота за ужином в расслабленной обстановке, когда участники просто обсуждали прошедший день.
Сама Арина позже нашла объяснение резкости оппонентки, но не приняла его как оправдание:
«Когда люди не выспались, голодные и на эмоциях, они могут сделать все, что угодно».
Она признала человеческий фактор, но подчеркнула, что усталость не снимает ответственности за слова.
Видео с извинениями: попытка или провал?
После того как конфликт вышел в эфир и вызвал волну хейта, Яна Кошкина записала видеообращение, где попыталась объяснить позицию своей матери. Однако на извинения это не тянуло. Сами спортсменки не расценили это как попытку примирения — скорее как жалкое желание оправдаться:
«Я не считаю это извинением, просто она решила высказать свое мнение. Там не было извинений, не знаю, может, еще один повод задеть нас».
Дина и Арина четко дали понять: раз не было искренних извинений, прощать не за что. Сами Аверины пытались уладить конфликт еще будучи в проекте: Дина подошла к Кошкиным с извинениями, но те ответили: «Потом поговорим» — и в этой же серии покинули проект, так и не вернувшись к разговору.
Поддержка спортсменок
Парадокс конфликта в том, что он принес Авериным еще больше народной любви. Дина отметила в интервью, что после скандала их поддерживают даже больше, чем после Олимпиады:
«Например, мы были с Аришей в Нижнем Новгороде и выходили из ресторана, и люди просто вставали хлопали».
Кроме того за участниц шоу выступили звезды:
- Александр ST — певец лично знаком с сестрами и назвал их не только выдающимися спортсменками, но и достойными людьми, которые ведут себя достойно как в жизни, так и на экране.
- Катя Гордон — юрист и участница «Выжить в Стамбуле» с насмешкой обратилась к семье Кошкиных, поинтересовавшись, есть ли у них хоть одна международная награда.
- Айза — эмоционально высказалась: «Как же я уважаю и обожаю сестер-гимнасток… Я больше всего на свете хочу быть такой же, как они».
- Дмитрий Соловьев (муж Дины) — назвал поведение Кошкиных «попахивающим маразматикой».
А публичной поддержки агрессоров — семьи Кошкиных — со стороны известных личностей в открытых источниках не найти.
Теплые воспоминания и готовность вернуться
Несмотря на скандал, сестры Аверины вспоминают этот опыт с теплотой. Они не жалеют, что согласились на съемки, и благодарны проекту за новые знакомства и эмоции.
Особенно показательно признание Дины: она заявила, что готова поучаствовать в подобном проекте снова.
Валерия Исаева