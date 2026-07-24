«Прощать не за что»: сестры Аверины расставили точки на i в конфликте с Кошкиными

Дина и Арина четко дали понять: раз не было искренних извинений, прощать не за что. Сами Аверины пытались уладить конфликт еще будучи в проекте: Дина подошла к Кошкиным с извинениями, но те ответили: «Потом поговорим» — и в этой же серии покинули проект, так и не вернувшись к разговору.