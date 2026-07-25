Семикратная чемпионка ОИ, увеличившая грудь, во второй раз за месяц оказалась в больнице

В четверг, 23 июля, 29‑летняя спортсменка опубликовала в сториз в инстаграме (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) черно-белую фотографию из больницы в медицинском халате со своим мужем, сэйфти клуба НФЛ «Индианаполис Колтс» Джонатаном Оуэнсом, и написала: «У него день рождения, но он водит меня на процедуру». Спустя время фото было удалено.