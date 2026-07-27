World Gymnastics допустила исключения в вопросе участия россиян в турнирах

ЖЕНЕВА, 27 июля. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) призвала не ограничивать в правах российских спортсменов, выступающих на турнирах под эгидой организации, но подчеркнула, что на некоторых соревнованиях могут допускаться исключения в случае ограничений со стороны властей принимающих стран. Об этом сообщает пресс-служба World Gymnastics.
Как ранее сообщал ТАСС, исполком World Gymnactics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном.
«Международная федерация гимнастики подтверждает свою твердую убежденность в том, что спорт и политика должны оставаться разделенными, а спортивные мероприятия должны и впредь служить нейтральными платформами, способствующими единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности, — говорится в заявлении. — Исполнительный комитет подтвердил, что всем российским и белорусским спортсменам должно быть обеспечено полное представительство на всех соревнованиях, санкционированных Международной федерацией гимнастики. Однако исключения могут рассматриваться в каждом конкретном случае для соревнований, запланированных до майского решения, если действующие решения или ограничения, введенные местными властями, препятствуют реализации данной системы».
«Исполнительный комитет признает опасения, которые могло вызвать немедленное введение этого решения в действие, особенно в отношении потенциальных правительственных ограничений, на которые Международная федерация гимнастики не имеет контроля. В результате ситуация была пересмотрена на заседании исполнительного комитета, состоявшемся с 22 по 24 июля 2026 года. В случае возникновения подобных обстоятельств World Gymnastics будет напрямую взаимодействовать с соответствующими федерациями-членами и организаторами мероприятий для обеспечения надлежащего и последовательного подхода», — добавили в федерации.