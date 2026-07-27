World Gymnastics допустила исключения в вопросе участия россиян в турнирах

«Международная федерация гимнастики подтверждает свою твердую убежденность в том, что спорт и политика должны оставаться разделенными, а спортивные мероприятия должны и впредь служить нейтральными платформами, способствующими единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности, — говорится в заявлении. — Исполнительный комитет подтвердил, что всем российским и белорусским спортсменам должно быть обеспечено полное представительство на всех соревнованиях, санкционированных Международной федерацией гимнастики. Однако исключения могут рассматриваться в каждом конкретном случае для соревнований, запланированных до майского решения, если действующие решения или ограничения, введенные местными властями, препятствуют реализации данной системы».