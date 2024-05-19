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19:49 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» вышли вперед в финале чемпионата Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» выиграли у «Гомеля» в первом матче за золотые медали женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БНТУ-БелАЗ

Сегодня в Гомеле подопечные Константина Шароварова показали отличную игру и уверенно победили действующих чемпионок с перевесом в девять мячей — 33:24. Второй поединок серии до двух побед состоится 25 мая в Минске.

В стартовом матче бронзовой серии гандболистки «Городничанки» победили в Гродно брестский клуб «Виктория-Берестье» с результатом 30:23. Вторая встреча пройдет 25 мая в Бресте.

Победителем мужского чемпионата в 16-й раз кряду стал «Мешков Брест», обыгравший в финале минский СКА. В борьбе за бронзовые награды гродненский «Кронон» одолел столичный БГУФК-СКА. На следующей неделе в минском спорткомплексе «Уручье» состоится «Финал четырех» Кубка Беларуси среди мужских команд. В полуфиналах 22 мая «Мешков Брест» сыграет с «Крононом», а СКА будет соперничать с БГУФК-СКА. Победители этих поединков 23 мая встретятся в решающем матче за почетный трофей.

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