Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» вышли вперед в финале чемпионата Беларуси

Сегодня в Гомеле подопечные Константина Шароварова показали отличную игру и уверенно победили действующих чемпионок с перевесом в девять мячей — 33:24. Второй поединок серии до двух побед состоится 25 мая в Минске.



В стартовом матче бронзовой серии гандболистки «Городничанки» победили в Гродно брестский клуб «Виктория-Берестье» с результатом 30:23. Вторая встреча пройдет 25 мая в Бресте.



Победителем мужского чемпионата в 16-й раз кряду стал «Мешков Брест», обыгравший в финале минский СКА. В борьбе за бронзовые награды гродненский «Кронон» одолел столичный БГУФК-СКА. На следующей неделе в минском спорткомплексе «Уручье» состоится «Финал четырех» Кубка Беларуси среди мужских команд. В полуфиналах 22 мая «Мешков Брест» сыграет с «Крононом», а СКА будет соперничать с БГУФК-СКА. Победители этих поединков 23 мая встретятся в решающем матче за почетный трофей.