20:05 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА вышли в финал Кубка Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА пробились в финал розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Во втором полуфинальном поединке действующие обладатели трофея переиграли свой фарм-клуб БГУФК-СКА с результатом 34:26.

Завтра в решающем матче 28-го кубкового турнира столичные армейцы будут отстаивать свой титул в борьбе с чемпионом страны клубом «Мешков Брест», который в первом полуфинале обыграл гродненский «Кронон» со счетом 34:25. В четверг главный финал начнется в 18.15, а до этого в 16.00 «Кронон» и БГУФК-СКА поспорят за бронзовые награды кубкового розыгрыша.

В финальном матче 2023 года минский СКА победил «Мешков Брест» со счетом 32:29, а годом ранее армейцы выиграли в решающем поединке у могилевского клуба «Машека» — 30:20. В активе брестского клуба 13 кубковых побед, у СКА 9 трофеев, минский «Аркатрон» трижды брал Кубок, два раза его выигрывало минское «Динамо».

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