22:01 (мск), источник: БЕЛТА

Названы лучшие игроки «Финала четырех» гандбольного Кубка Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения решающего поединка Кубка Беларуси, в котором «Мешков Брест» обыграл минский СКА со счетом 28:22, были названы лучшие игроки «Финала четырех», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БФГ

В составе победителей лучшим стал серб Вук Лазович, у финалистов приз получил Дмитрий Камышик, среди обладателей бронзы гандболистов гродненского «Кронона» лучшим оказался Олег Тарасевич, а в БГУФК-СКА награды удостоен Дмитрий Зеневич.

Его товарищ по команде Иван Зинейкин стал лучшим бомбардиром решающего этапа, забросив 19 мячей в двух проведенных встречах. Кроме того, Дмитрий Камышик получил специальный приз за преданность гандболу, а главный тренер БГУФК-СКА Иван Бровко стал обладателем награды самому эмоциональному участнику «Финала четырех» 28-го розыгрыша Кубка Беларуси.

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