Названы лучшие игроки «Финала четырех» гандбольного Кубка Беларуси

В составе победителей лучшим стал серб Вук Лазович, у финалистов приз получил Дмитрий Камышик, среди обладателей бронзы гандболистов гродненского «Кронона» лучшим оказался Олег Тарасевич, а в БГУФК-СКА награды удостоен Дмитрий Зеневич.



Его товарищ по команде Иван Зинейкин стал лучшим бомбардиром решающего этапа, забросив 19 мячей в двух проведенных встречах. Кроме того, Дмитрий Камышик получил специальный приз за преданность гандболу, а главный тренер БГУФК-СКА Иван Бровко стал обладателем награды самому эмоциональному участнику «Финала четырех» 28-го розыгрыша Кубка Беларуси.