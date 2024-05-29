Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» в 25-й раз стали чемпионками Беларуси

Источник: ГК "БНТУ-БелАЗ"

Сегодня в решающем поединке 32-го национального первенства команда Константина Шароварова уверенно победила на выезде гандболисток «Гомеля» с результатом 34:22. В первой встрече золотой серии «БНТУ-БелАЗ» также на выезде обыграл гомельчанок со счетом 33:24, а потом в Минске подопечные Александра Маджарова взяли реванш — 21:20.

Свой предыдущий чемпионский титул «БНТУ-БелАЗ» выиграл в 2021 году, гомельчанки брали золотые медали шесть раз, в том числе два предыдущих сезона подряд. Бронзовые награды нынешнего чемпионата завоевали гандболистки гродненской «Городничанки», которые дважды переиграли брестский клуб «Виктория-Берестье» — 30:23 и 33:29. Ранее обладателем Кубка Беларуси стал «БНТУ-БелАЗ», который после пятилетнего перерыва отобрал трофей у гомельских гандболисток. Для «БНТУ-БелАЗа» это 17-й Кубок Беларуси в истории, «Гомель» брал трофей восемь раз.