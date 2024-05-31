«Мешков Брест» победил СКА и вышел в финал SEHA-лиги

В сегодняшнем полуфинальном поединке действующие чемпионы на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» переиграли финалистов прошлого сезона гандболистов минского СКА со счетом 36:33. В этом сезоне армейцам так и не удалось ни разу обыграть брестскую дружину.



В первом полуфинале «Чеховские медведи» одолели ставропольский «Виктор» с перевесом в два мяча — 31:29. Таким образом, 2 июня «Мешков Брест» и «Чеховские медведи» разыграют главный приз, а «Виктор» и СКА поспорят за бронзовые награды.



В решающем поединке прошлого сезона дивизиона Восток SEHA-лиги «Мешков Брест» взял верх над минским СКА — 32:31, а в матче за бронзовые награды «Чеховские медведи» победили «Пермских медведей» со счетом 40:30.