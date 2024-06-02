«Мешков Брест» второй раз подряд стал победителем SEHA-лиги

Сегодня брестчане завоевали свой четвертый трофей, выиграв в финальном поединке SEHA-лиги у «Чеховских медведей» с результатом 32:30. Это второй подряд титул мешковцев в этом турнире. Кроме того, «Мешков Брест» стал чемпионом Беларуси, выиграл Кубок и Суперкубок страны.



Бронзовые награды SEHA-лиги завоевали гандболисты минского СКА, обыгравшие в матче за третье место ставропольский «Виктор» со счетом 37:30. В полуфинальных встречах брестчане были сильнее минских армейцев — 36:33, а 23-кратные чемпионы России победили ставропольскую команду — 31:29.