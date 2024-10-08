«Мешков Брест» обыграл «Аист Китая» в матче SEHА-лиги

Сегодня в домашнем поединке второго тура предварительной группы А брестчане переиграли гандболистов «Аиста Китая» с разницей в 18 мячей — 43:25. В первом матче нынешнего сезона действующие победители этих состязаний также у себя дома выиграли у ставропольского клуба «Виктор» со счетом 28:16. Во второй сегодняшней встрече «Виктор» уступил на своей площадке обладателям серебра прошлого сезона «Чеховским медведям» — 21:27. В этом квинтете также выступит «Зенит» из Санкт-Петербурга.



В группе В гандболисты «Машеки» принимали в Могилеве «Пермских медведей» и уступили — 27:38. На старте турнира могилевчане уступили у себя дома минскому СКА 27:32. В этом квартете также сыграет чемпион России московский ЦСКА.



Групповой этап завершится 9 февраля 2025 года, после чего начнутся матчи плей-офф. Четвертьфинальные поединки намечены на 2 и 8 марта.



В финальном матче сезона-2023/2024 «Мешков Брест» одолел «Чеховских медведей» с перевесом в два мяча — 32:30, а в игре за бронзовые награды минский СКА были сильнее «Виктора» — 37:30.