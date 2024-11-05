Курс на омоложение. Обновленная мужская сборная России готовится к турниру в Могилеве

— Конечно же, волнение присутствует, но не в таком объеме. Это не чемпионат мира и не чемпионат Европы, а в первую очередь товарищеские игры, — объясняет Воронин. — Тем не менее очень интересно, как мы себя покажем с учетом наших сегодняшних кандидатов. Для многих из нас было удивительным, что в графе «Выступления за национальную сборную», по-моему, у десяти человек стоит ноль. У нас достаточно много новых ребят, для которых это будет тоже проба пера.