Гандбольный клуб «Воронеж» снялся с чемпионата России

«У каждого будет своя версия происходящего. Но констатируем факт: еще один гандбольный клуб исчез с карты нашей страны. Большого гандбола в Воронежской области снова нет. Спасибо нашим болельщикам и всем неравнодушным. На этом все», — говорится в сообщении.