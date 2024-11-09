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Гандбольный клуб «Воронеж» снялся с чемпионата России

Команда занимала девятое место после 11 матчей в таблице первенства.

Источник: https://vk.com/vrnhandball

ТАСС, 9 ноября. Мужской гандбольный клуб «Воронеж» на официальном сайте объявил об отказе от участия в Олимпбет — Суперлиге.

Клуб покинули тренерский, медицинский и административный штабы, а также все игроки команды.

«У каждого будет своя версия происходящего. Но констатируем факт: еще один гандбольный клуб исчез с карты нашей страны. Большого гандбола в Воронежской области снова нет. Спасибо нашим болельщикам и всем неравнодушным. На этом все», — говорится в сообщении.

«Воронеж» занимал девятое место из 12 в таблице чемпионата России после 11 матчей.

Гандбольный клуб «Воронеж» был создан в 2020 году и стал преемником команды «ВГТУ-Воронеж». Клуб завоевал право на выступление в элитном дивизионе чемпионата страны по итогам сезона-2023/24.