Гандбольный клуб «Воронеж» снялся с чемпионата России

ТАСС, 9 ноября. Мужской гандбольный клуб «Воронеж» на официальном сайте объявил об отказе от участия в Олимпбет — Суперлиге.
Клуб покинули тренерский, медицинский и административный штабы, а также все игроки команды.
«У каждого будет своя версия происходящего. Но констатируем факт: еще один гандбольный клуб исчез с карты нашей страны. Большого гандбола в Воронежской области снова нет. Спасибо нашим болельщикам и всем неравнодушным. На этом все», — говорится в сообщении.
«Воронеж» занимал девятое место из 12 в таблице чемпионата России после 11 матчей.
Гандбольный клуб «Воронеж» был создан в 2020 году и стал преемником команды «ВГТУ-Воронеж». Клуб завоевал право на выступление в элитном дивизионе чемпионата страны по итогам сезона-2023/24.