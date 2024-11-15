Белорусские гандболисты помогли «Зениту» выиграть у «Чеховских медведей» в SEHA-лиге

Сегодня зенитовцы одолели в гостях «Чеховских медведей» с перевесом в два гола — 31:29. В составе победителей по четыре раза отличились белорусы Олег Астрашапкин и Дмитрий Хмельков, по два мяча забросили Евгений Никанович и Артем Кулак. В первом матче «Зенит» у себя дома с минимальным преимуществом переиграл ставропольский клуб «Виктор» (25:24). «Чеховские медведи» победили на выезде ставропольскую команду (27:21), а потом у себя дома разошлись миром с клубом «Мешков Брест» (27:27).



Турнирное положение в группе А: «Мешков Брест» — 5 очков (3 матча), «Зенит» — 4 (2), «Чеховские медведи» — 3 (3), «Виктор» (Ставрополь) — 2 (4), «Аист Китая» — 0 (2).



Вчера в поединке квартета В чемпион России московский ЦСКА сыграл вничью на своей площадке с «Пермскими медведями» — 32:32. Положение команд в квартете В сейчас таково: «Пермские медведи» — 5 очков (3 матча), ЦСКА — 3 (2), СКА — 2 (2), «Машека» — 0 (3).



Групповой этап завершится 9 февраля 2025 года, после чего начнутся матчи плей-офф. Четвертьфинальные поединки намечены на 2 и 8 марта.



В решающем матче сезона-2023/24 «Мешков Брест» одолел «Чеховских медведей» с перевесом в два мяча — 32:30, а в игре за бронзовые награды минский СКА был сильнее «Виктора» — 37:30.