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Гандболистки сборной Беларуси проиграли россиянкам в домашнем спарринге

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки национальной сборной Беларуси уступили россиянкам в первом контрольном поединке в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодняшняя встреча в столичном спорткомплексе «Уручье» прошла при полном преимуществе гостей, которые одержали уверенную викторию с разницей в 22 гола — 43:21. В составе белорусок по 5 мячей забросили Ирина Шинкарук и Диана Ильина, Карина Перегуд отличилась 4 раза.

Также сегодня гандболистки юниорской команды Беларуси (U-17) уступили российским сверстницам с результатом 20:34.

Завтра состоятся повторные встречи белорусских и российских гандболисток. Начало игр в 15.00 и 18.00. Вход на все матчи свободный.