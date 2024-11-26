Гандболистки сборной Беларуси проиграли россиянкам в домашнем спарринге

Сегодняшняя встреча в столичном спорткомплексе «Уручье» прошла при полном преимуществе гостей, которые одержали уверенную викторию с разницей в 22 гола — 43:21. В составе белорусок по 5 мячей забросили Ирина Шинкарук и Диана Ильина, Карина Перегуд отличилась 4 раза.



Также сегодня гандболистки юниорской команды Беларуси (U-17) уступили российским сверстницам с результатом 20:34.



Завтра состоятся повторные встречи белорусских и российских гандболисток. Начало игр в 15.00 и 18.00. Вход на все матчи свободный.